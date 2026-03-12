Удар по управлінню військами РФ: ЗСУ вразили ключові об'єкти в Донецькій області

Де стався удар

За інформацією військових, влучання зафіксовано в місті Селидове Покровського району Донецької області. Населений пункт розташований більш ніж за 20 кілометрів від лінії фронту і приблизно за 15 кілометрів на південний схід від Покровська.

До операції були залучені підрозділи 7-го корпусу ДШВ і бійці 412-ї бригада Nemesis Сил безпілотних систем. За результатами удару підтверджено ураження трьох важливих об'єктів російських військ.

Які об'єкти було уражено

За даними українських військових, серед уражених цілей виявився пункт тимчасового розміщення підрозділу безпілотників.

Попередньо встановлено, що він діяв в інтересах 76-ї десантно-штурмової дивізії армії РФ.

У будівлі також перебували російські військові, які використовували її як укриття.

Також під удар потрапив пункт управління загону "Зевс" 8-го окремого батальйону безпілотних систем 2-ї загальновійськової армії РФ, де перебували російські військові.

Удар по командному пункту батальйону

Крім того, уражено пункт тимчасової дислокації та командний пункт 1-го мотострілецького батальйону 30-ї окремої мотострілецької бригади.

За наявною інформацією, солдати та офіцери командування батальйону розміщувалися на території місцевого готельного комплексу.

Наразі інформація про втрати противника уточнюється.

"Знищення цих об'єктів суттєво послаблює координацію ворожих підрозділів безпілотних систем та управління військами противника в Покровській агломерації", - підкреслили військові.