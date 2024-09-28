Удар по управлінню поліції у Кривому Розі: на місці шукають ще одну людину

Обстріл управління поліції у Кривому Розі

27 вересня російські війська ракетою вдарили по управлінню поліції у Кривому Розі Дніпропетровської області. Майже одразу стало відомо про те, що під завалами знаходяться люди, а по будівлі було пряме влучення.

Спочатку повідомлялося про трьох поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до шести людей. А під завалами знайшли першу загиблу.

Пізніше під завалами у Кривому Розі було виявлено тіла ще двох людей. Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть бути чотири особи.

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