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Удар по управлінню поліції у Кривому Розі: на місці шукають ще одну людину

Фото: під завалами у Кривому Розі після удару 27 вересня шукають ще одну людину (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталія Гурковська

У Кривому Розі продовжуються пошуки людини на місці удару по управлінню поліції 27 вересня. Наразі шість людей постраждали і троє загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, у Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи.

"Надзвичайники продовжують розбирати завали адмінбудівлі. Досі невідома доля однієї людини", - зазначив голова ОВА.

Обстріл управління поліції у Кривому Розі

27 вересня російські війська ракетою вдарили по управлінню поліції у Кривому Розі Дніпропетровської області. Майже одразу стало відомо про те, що під завалами знаходяться люди, а по будівлі було пряме влучення.

Спочатку повідомлялося про трьох поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до шести людей. А під завалами знайшли першу загиблу.

Пізніше під завалами у Кривому Розі було виявлено тіла ще двох людей. Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть бути чотири особи.

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