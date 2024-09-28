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Удар по управлению полиции в Кривом Роге: на месте ищут еще одного человека

Фото: под завалами в Кривом Роге после удара 27 сентября ищут еще одного человека (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге продолжаются поиски человека на месте удара по управлению полиции 27 сентября. На данный момент шесть людей пострадали и три погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, в Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы.

"Спасатели продолжают разбирать завалы админздания. До сих пор неизвестна судьба одного человека", - отметил глава ОВА.

Обстрел управления полиции в Кривом Роге

27 сентября российские войска ракетой ударили по управлению полиции в Кривом Роге Днепропетровской области. Почти сразу стало известно про то, что под завалами находятся люди, а в здание было прямое попадание.

Первоначально сообщалось про трех раненых, позже число пострадавших возросло до шести людей. А под завалами нашли первую погибшую.

Позже под завалами в Кривом роге были обнаружены тела еще двух людей. Изначально сообщалось, что под завалами могут быть четыре человека.

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