Удар по управлению полиции в Кривом Роге: на месте ищут еще одного человека

Обстрел управления полиции в Кривом Роге

27 сентября российские войска ракетой ударили по управлению полиции в Кривом Роге Днепропетровской области. Почти сразу стало известно про то, что под завалами находятся люди, а в здание было прямое попадание.

Первоначально сообщалось про трех раненых, позже число пострадавших возросло до шести людей. А под завалами нашли первую погибшую.

Позже под завалами в Кривом роге были обнаружены тела еще двух людей. Изначально сообщалось, что под завалами могут быть четыре человека.

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