Удар по тубдиспансеру в Харкові: кількість постраждалих зросла до 17

Удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, російські окупанти вдарили по Харкову керованою авіабомбою. "Приліт" був по медичному закладу.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували туберкульозний диспансер.

Через удар третій поверх і перекриття будівлі було зруйновано.

Згідно з останніми даними, було відомо про 14 постраждалих мирних жителів унаслідок атаки, а також одного загиблого.

Всі деталі атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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