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Удар по тубдиспансеру в Харькове: число пострадавших возросло до 17

Фото: в Харькове много пострадавших из-за удара россиян (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атаковали авиабомбой туберкулезный диспансер в Харькове. Известно о как минимум 17 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Он отметил, что количество раненых из-за удара по Харькову снова возросло. 

"По последним данным, медики оказали помощь 17 людям, в том числе - 12-летней девочке", - рассказал чиновник. 

Синегубов уточнил, что сотрудница поврежденного медицинского учреждения находится в больнице. Остальные пострадавшие получили необходимую помощь на месте, их не госпитализировали. 

Удар по Харькову

Напомним, сегодня, 25 июля, российские оккупанты ударили по Харькову управляемой авиабомбой. "Прилет" был по медицинскому учреждению.

Позже стало известно, что россияне атаковали туберкулезный диспансер.

Из-за удара третий этаж и перекрытия здания были разрушены.

Согласно последним данным, было известно о 14 пострадавших мирных жителях в результате атаки, а также одном погибшем.

Все детали атаки - в материале РБК-Украина.

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