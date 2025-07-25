Удар по тубдиспансеру в Харькове: число пострадавших возросло до 17

Удар по Харькову

Напомним, сегодня, 25 июля, российские оккупанты ударили по Харькову управляемой авиабомбой. "Прилет" был по медицинскому учреждению.

Позже стало известно, что россияне атаковали туберкулезный диспансер.

Из-за удара третий этаж и перекрытия здания были разрушены.

Согласно последним данным, было известно о 14 пострадавших мирных жителях в результате атаки, а также одном погибшем.

Все детали атаки - в материале РБК-Украина.

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