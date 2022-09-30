Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: в ЄС засудили атаку росіян

У п'ятницю, 30 вересня, окупаційні війська випустили 16 ракет по Запоріжжю, три з яких потрапили до колони цивільних автомобілів. В ЄС відреагували на це та засудили атаку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голова дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ще один мерзенний напад Росії на мирних жителів. Цього разу по гуманітарному конвою, який доставляє життєво важливу допомогу людям, які живуть у непідконтрольних уряду районах", - заявив Боррель.

За його словами, ЄС рішуче засуджує цей жахливий напад.

"Винні будуть притягнуті до відповідальності", - додав голова дипломатії ЄС

Кількість загиблих на цей час становить 26 людей, 85 - отримали поранення різного ступеню. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.