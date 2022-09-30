Удар по гражданской колонне в Запорожье: в ЕС осудили атаку россиян

В пятницу, 30 сентября, оккупационные войска выпустили 16 ракет по Запорожью, три из которых попали в колонну гражданских автомобилей. В ЕС отреагировали на это и осудили атаку российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Еще одно гнусное нападение России на мирных жителей. На этот раз по гуманитарному конвою, который доставляет жизненно важную помощь людям, живущим в неподконтрольных правительству районах", - заявил Боррель.

По его словам, ЕС решительно осуждает это ужасающее нападение.

"Виновные будут привлечены к ответственности", - добавил глава дипломатии ЕС

Число погибших в настоящее время составляет 26 человек, 85 - получили ранения разной степени. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.