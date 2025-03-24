Удар по центру Сум: кількість поранених різко зросла, серед них багато дітей

Удар по Сумах

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, у Сумах пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що російські окупанти завдали по місту ракетного удару. Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхівки та школу.

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявляв про 28 поранених, серед яких було 24 дорослих і чотири дитини.

Наразі невідомо, якою саме ракетою російські окупанти вдарили по місту.

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