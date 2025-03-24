Удар по центру Сум: число раненых резко возросло, среди них много детей

Удар по Сумам

Напомним, сегодня, 24 марта, в Сумах прозвучали взрывы. Позже стало известно, что российские оккупанты нанесли по городу ракетный удар. В результате этого повреждены многоэтажки и школа.

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявлял о 28 раненых, среди которых было 24 взрослых и четыре ребенка.

Пока неизвестно, какой именно ракетой российские оккупанты ударили по городу.

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