Удар по танкеру в Ростові-на-Дону: ЗМІ дізнались наслідки атаки

За даними ЗМІ, у ніч на 18 грудня під атаку потрапив порт Ростова-на-Дону. Зокрема, під атакою був танкер, загинули два члени екіпажу, ще троє отримали поранення. При цьому розливу нафтопродуктів вдалося уникнути. Місцева влада назву танкера вирішила не озвучувати.

Як повідомили джерела Astra в екстрених службах регіону, під атаку потрапив танкер "Валерій Горчаков". Дані сервісу MarineTraffic підтверджують, що судно перебувало біля терміналу.

Внаслідок атаки на танкері було пошкоджено ходову рубку і корпус, у машинному та румпельному відділеннях утворилися пробоїни, виникла пожежа. Від удару загинули кухар та моторист, поранено старшого помічника капітана і двох матросів.

Станом на вечір 17 грудня танкер був відмічений біля причалу №69 порту Ростов-на-Дону, що належить Росмортранс-Терміналу, який здійснює перевалку нафтопродуктів. Підприємство надає послуги з перевалки нафтопродуктів із вагонів-цистерн на судна-накопичувачі, дизельного палива та легкого мазуту з автомобільних цистерн на судна-накопичувачі, а також дизельного палива із суден до автомобільних цистерн.

Суховантаж "Валерій Горчаков" було збудовано 1969 року. У 2004 році його переобладнали на нафтоналивний танкер для перевезення нафтопродуктів усіх класів.