Удар по танкеру в Ростові-на-Дону: ЗМІ дізнались наслідки атаки

Четвер 18 грудня 2025 14:00
UA EN RU
Удар по танкеру в Ростові-на-Дону: ЗМІ дізнались наслідки атаки Фото: ЗМІ дізнались наслідки атаки по танкеру в Ростові-на-Дону (скрін відео)
Автор: Константин Широкун

У російському Ростові-на-Дону сьогодні вночі, 18 грудня, було атаковано танкер "Валерій Горчаков". В результаті атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

За даними ЗМІ, у ніч на 18 грудня під атаку потрапив порт Ростова-на-Дону. Зокрема, під атакою був танкер, загинули два члени екіпажу, ще троє отримали поранення. При цьому розливу нафтопродуктів вдалося уникнути. Місцева влада назву танкера вирішила не озвучувати.

Як повідомили джерела Astra в екстрених службах регіону, під атаку потрапив танкер "Валерій Горчаков". Дані сервісу MarineTraffic підтверджують, що судно перебувало біля терміналу.

Внаслідок атаки на танкері було пошкоджено ходову рубку і корпус, у машинному та румпельному відділеннях утворилися пробоїни, виникла пожежа. Від удару загинули кухар та моторист, поранено старшого помічника капітана і двох матросів.

Станом на вечір 17 грудня танкер був відмічений біля причалу №69 порту Ростов-на-Дону, що належить Росмортранс-Терміналу, який здійснює перевалку нафтопродуктів. Підприємство надає послуги з перевалки нафтопродуктів із вагонів-цистерн на судна-накопичувачі, дизельного палива та легкого мазуту з автомобільних цистерн на судна-накопичувачі, а також дизельного палива із суден до автомобільних цистерн.

Суховантаж "Валерій Горчаков" було збудовано 1969 року. У 2004 році його переобладнали на нафтоналивний танкер для перевезення нафтопродуктів усіх класів.

Удари по Ростові-на-Дону РФ

Нагадаємо, сьогодні вночі, 18 грудня, у Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області у ніч на 18 грудня лунали вибухи. Також повідомлялось про роботу російської ППО.

Також Ростов-на-Дону зазнав атаки безпілотників у ніч на 15 грудня. Російська ППО заявила про начебто знищення десятків безпілотників. У Ростовській області оголошували повітряну небезпеку через загрозу застосування дронів.

