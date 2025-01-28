Удар Світоліної серед найкращих на Australian Open 2025: відео

Українка після поразки у стартовій партії (2:6), у другому сеті, за рахунку 2:1 на свою користь, виграла важкий розіграш, який приніс їй третій бал. Цей епізод експерти визнали другим за красою на турнірі.

Зазначимо, що Світоліна виграла другу партію у Паоліні – 6:4. А потім знищила суперницю у вирішальному сеті – 6:0.

Загалом у десятку топ-епізодів потрапили фрагменти за участю 16-ти тенісисток. Найчастіше (тричі) згадувались моменти ігор третьої ракетки світу – американки Кирі Гауфф. Правда, лише один з цих топ-розіграшів вона завершила на свою користь.

Два топ-моменти в активі переможниці турніру – Медісон Кіз. Американці віддали 10-те та 3-тє місця.

А найкращим розіграшем турніру визнали епізод у матчі другого кола між Паоліні та мексиканкою Ренатою Сарасуа. Мексиканка поступилася в матчі (2:6, 3:6), але може тішитись тим, що стала автором найбільш видовищного моменту на Australian Open 2025.