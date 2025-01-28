Удар Свитолиной среди лучших на Australian Open 2025: видео

Украинка после поражения в стартовой партии (2:6), во втором сете, при счете 2:1 в свою пользу, выиграла трудный розыгрыш, который принес ей третий балл. Этот эпизод эксперты признали вторым по красоте на турнире.

Отметим, что Свитолина выиграла вторую партию у Паолини - 6:4. А затем уничтожила соперницу в решающем сете - 6:0.

Всего в десятку топ-эпизодов попали фрагменты с участием 16-ти теннисисток. Чаще всего (трижды) упоминались моменты игр третьей ракетки мира - американки Кири Гауфф. Правда, лишь один из этих топ-розыгрышей она завершила в свою пользу.

Два топ-момента в активе победительницы турнира - Мэдисон Киз. Американке отдали 10-е и 3-е места.

А лучшим розыгрышем турнира признали эпизод в матче второго круга между Паолини и мексиканкой Ренатой Сарасуа. Мексиканка уступила в матче (2:6, 3:6), но может радоваться тому, что стала автором самого зрелищного момента на Australian Open 2025.