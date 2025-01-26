Australian Open 2025: усі чемпіони турніру

Основні турніри Australian Open 2025 пройшли на кортах Мельбурна з 12 до 26 січня. У них визначилися переможці в одиночних і парних розрядах серед чоловіків та жінок, а також у міксті.

Чоловічий одиночний розряд – Яннік Сіннер (Італія)

23-річний італієць у фіналі переміг Александера Звєрева з Німеччини – 6:3, 7:6, 6:3. Це другий поспіль тріумф Сіннера в Австралії та третій трофей Великого Шолома в кар'єрі. У 2024 році він також став чемпіоном US Open.

Жіночий одиночний розряд – Медісон Кіз (США)

29-річна американка вперше здобула трофей Грендслема. У фіналі вона відібрала титул у минулорічної чемпіонки – "нейтральної" спортсменки з білоруським паспортом Аріни Соболенко. Рахунок фіналу – 6:3, 2:6, 7:5 на користь Кіз.

Чоловічий парний розряд – Гаррі Геліоваара (Фінляндія) / Генрі Петтен (Велика Британія)

35-річний фін та 28-річний британець у фіналі переграли італійський дует Сімоне Болеллі / Андреа Вавассорі – 6:7, 7:6, 6:3. Тандем раніше перемагав на Вімблдон-2024. Геліоваара також здобував титул у міксті на US Open-2023.

Жіночий парний розряд – Катержина Сінякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США)

28-річна Сінякова та її ровесниця Таунсенд у вирішальному поєдинку виявилися сильнішими за Се Шувей з Тайваню та Єлену Остапенко з Латвії – 6:2, 6:7, 6:3. У кар'єрі Таунсенд це друга перемога на мейджорі. Минулого року вона з Сіняковою виграла Вімблдон. Щодо чеської тенісистки – це її десятий успіх на турнірах Великого Шолома.

Змішаний парний розряд – Олівія Гадецкі / Джон Пірс (Австралія)

У суто австралійському фіналі 22-річна Гадецкі та 36-річний Пірс перемогли співвітчизників Кімберлі Біррелл та Джона-Патріка Сміта – 3:6, 6:4, 10:6. Гадецкі вперше у кар'єрі виграла трофей на мейджорі. Пірс вже перемагав у міксті на US Open-2022. Також він чемпіон Australian Open-2017 у чоловічому парному розряді.