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Australian Open 2025: усі чемпіони турніру

Мельбурн, Неділя 26 січня 2025 16:12
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Australian Open 2025: усі чемпіони турніру Фото: Яннік Сіннер – єдиний, хто захистив свій титул на Відкритому чемпіонаті Австралії-2025 (x.com/australianopen)
Автор: Андрій Костенко

113-й Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу став історією.

РБК-Україна, підсумовуючи турнір, представляє повну галерею чемпіонів 2025 року.

Основні турніри Australian Open 2025 пройшли на кортах Мельбурна з 12 до 26 січня. У них визначилися переможці в одиночних і парних розрядах серед чоловіків та жінок, а також у міксті.

Australian Open 2025: усі чемпіони турніру

Чоловічий одиночний розряд – Яннік Сіннер (Італія)

23-річний італієць у фіналі переміг Александера Звєрева з Німеччини – 6:3, 7:6, 6:3. Це другий поспіль тріумф Сіннера в Австралії та третій трофей Великого Шолома в кар'єрі. У 2024 році він також став чемпіоном US Open.

Australian Open 2025: усі чемпіони турніру

Жіночий одиночний розряд – Медісон Кіз (США)

29-річна американка вперше здобула трофей Грендслема. У фіналі вона відібрала титул у минулорічної чемпіонки – "нейтральної" спортсменки з білоруським паспортом Аріни Соболенко. Рахунок фіналу – 6:3, 2:6, 7:5 на користь Кіз.

Australian Open 2025: усі чемпіони турніру

Чоловічий парний розряд – Гаррі Геліоваара (Фінляндія) / Генрі Петтен (Велика Британія)

35-річний фін та 28-річний британець у фіналі переграли італійський дует Сімоне Болеллі / Андреа Вавассорі – 6:7, 7:6, 6:3. Тандем раніше перемагав на Вімблдон-2024. Геліоваара також здобував титул у міксті на US Open-2023.

Australian Open 2025: усі чемпіони турніру

Жіночий парний розряд – Катержина Сінякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США)

28-річна Сінякова та її ровесниця Таунсенд у вирішальному поєдинку виявилися сильнішими за Се Шувей з Тайваню та Єлену Остапенко з Латвії – 6:2, 6:7, 6:3. У кар'єрі Таунсенд це друга перемога на мейджорі. Минулого року вона з Сіняковою виграла Вімблдон. Щодо чеської тенісистки – це її десятий успіх на турнірах Великого Шолома.

Australian Open 2025: усі чемпіони турніру

Змішаний парний розряд – Олівія Гадецкі / Джон Пірс (Австралія)

У суто австралійському фіналі 22-річна Гадецкі та 36-річний Пірс перемогли співвітчизників Кімберлі Біррелл та Джона-Патріка Сміта – 3:6, 6:4, 10:6. Гадецкі вперше у кар'єрі виграла трофей на мейджорі. Пірс вже перемагав у міксті на US Open-2022. Також він чемпіон Australian Open-2017 у чоловічому парному розряді.

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