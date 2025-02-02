Удар по Сумах 30 січня: у лікарні помер важко поранений 18-річний юнак

Обстріл міста Суми

Цього тижня, 30 січня, російський дрон влучив у багатоповерхівку у місті Суми. Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки четверо осіб загинули, ще дев'ять отримали поранення.





З часом кількість жертв та постраждалих зростала. Станом на 2 лютого відомо про 11 загиблих та 13 поранених внаслідок атаки. Серед постраждалих є дитина.

Вчора, 1 лютого, місцева влада повідомила, що у лікарні померла 76-річна постраждала.

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