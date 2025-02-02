Удар по Сумах 30 января: в больнице умер тяжело раненый 18-летний юноша

Обстрел города Сумы

На этой неделе, 30 января, российский дрон попал в многоэтажку в городе Сумы. Сначала сообщалось, что в результате атаки четыре человека погибли, еще девять получили ранения.





Со временем количество жертв и пострадавших росло. По состоянию на 2 февраля известно об 11 погибших и 13 раненых в результате атаки. Среди пострадавших есть ребенок.

Вчера, 1 февраля, местные власти сообщили, что в больнице умерла 76-летняя пострадавшая.

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