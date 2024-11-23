Удар Storm Shadow по Мар'їно. Загинули 500 солдатів КНДР та офіцери РФ, - Global Defense

В результаті удару ракетами Storm Shadow по Курській області загинули 500 північнокорейських солдатів. Також могли загинути 18 російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Defense Corp.
Аналітики цитують Telegram-канал "Досьє Шпіона", який повідомив, що під час удару ракети Storm Shadow уразили санаторій Управління у справах російського диктатора у Мар'їно Курської області.
За інформацію Telegram-каналу, загинули 18 російських військовослужбовців та 33 поранені. Серед загиблих, зокрема, багато російських офіцерів Південного та Східного військових округів.
Повідомляється про загибель першого заступника командувача Ленінградського військового округу, генерал-лейтенанта Валерія Солодчука. У 2014 році він командував 1-м армійським корпусом так званої "ДНР" під час вторгнення РФ в Україну.
Також зазначається, що внаслідок ракетного удару загинули 500 солдатів КНДР. За даними Global Defense Corp, було поранено трьох північнокорейських військових - двох офіцерів-чоловіків та жінку. Спочатку її називали медиком. Джерела видання зазначають, що вона могла бути перекладачем.
Крім того, відомо, що ще 13 російських саперів, у тому числі заступник начальника штабу 88-ї механізованої бригади, отримали поранення під час знешкодження нерозірваних боєприпасів на місці ракетного удару.
"Присутність такого високопоставленого персоналу під час зачистки після удару може свідчити про те, що жертвами є не тільки офіцери та один генерал", - припускає Global Defense Corp.
Нагадаємо, 20 листопада видання Bloomberg написало, що українські військові вперше вдарили ракетами Storm Shadow по Росії. У мережі заявили, що був удар по селищу Мар'їно Курської області.
Профільне видання Defense Express заявило, що ціллю міг стати об'єкт російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про маєток Барятинських.
Як зазначили аналітики, на території маєтку знаходиться підземний командний пункт окупантів. Там могло перебувати командування військ РФ у Курській області і північнокорейські генерали.
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