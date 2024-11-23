Удар Storm Shadow по Марьино. Погибли 500 солдат КНДР и офицеры РФ, - Global Defense

Аналитики цитируют Telegram-канал "Досье Шпиона", который сообщил, что при ударе ракеты Storm Shadow поразили санаторий Управления по делам российского диктатора в Марьино Курской области.

По информации Telegram-канала, погибли 18 российских военнослужащих и 33 ранены. Среди погибших, в частности, многие российские офицеры Южного и Восточного военных округов.

Сообщается о гибели первого заместителя командующего Ленинградским военным округом, генерал-лейтенанта Валерия Солодчука. В 2014 году он командовал 1-м армейским корпусом так называемой "ДНР" во время вторжения РФ в Украину.

Также отмечается, что в результате ракетного удара погибли 500 солдат КНДР. По данным Global Defense Corp, были ранены трое северокорейских военных - двое офицеров-мужчин и женщина. Сначала ее называли медиком. Источники издания отмечают, что она могла быть переводчиком.

Кроме того, известно, что еще 13 российских саперов, включая заместителя начальника штаба 88-й механизированной бригады, получили ранения во время обезвреживания неразорванных боеприпасов на месте ракетного удара.

"Присутствие такого высокопоставленного персонала во время зачистки после удара может свидетельствовать о том, что жертвами не только офицеры и один генерал", - предполагает Global Defense Corp.