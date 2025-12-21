Удар США по об'єктам ІДІЛ у Сирії: загинули щонайменше п'ятеро людей

Внаслідок масованих ударів США по інфраструктурі та об’єктах озброєння терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії загинули щонайменше п’ятеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела CBS News.
Водночас Міністерство війни США не уточнило кількість загиблих під час операції в Сирії.
Видання нагадує, що американські війська завдали ударів у п’ятницю по низці цілей у Сирії у відповідь на атаку сирійського бойовика, яка майже тиждень тому призвела до загибелі військових США та цивільного перекладача.
За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, внаслідок авіаударів були ліквідовані лідер осередку ІДІЛ та кілька його бойовиків.
Центральне командування США (CENTCOM) охарактеризувало дії як "масований удар". У повідомленні в соцмережі Х зазначається, що було застосовано "понад 100 високоточних боєприпасів, спрямованих на відому інфраструктуру ІДІЛ та об'єкти озброєння".
За словами американського посадовця, на якого посилається CBS News, уражено понад 70 цілей. В операції були задіяні винищувачі F-15 і F-16, штурмовики A-10 Thunderbolt II (Warthog), а також ударні вертольоти Apache. Частина авіації діяла з території Йорданії.
У суботу Йорданія підтвердила участь своїх ВПС у "точних авіаударах по кількох позиціях ІДІЛ на півдні Сирії".
У CENTCOM наголосили, що мета операції - "не допустити використання цих районів екстремістськими групами як стартових майданчиків для загроз безпеці сусідів Сирії та всього регіону", зважаючи на те, що ІДІЛ "перегрупувала та відновила свої можливості на півдні Сирії".
Нагадаємо, напередодні Штати розпочали масштабну військову операцію проти бойовиків "Ісламської держави" в Сирії. Це сталось у відповідь на вбивство двох американських солдатів та перекладача у центральній частині країни.
13 грудня в Сирії бойовик ІДІЛ влаштував засідку і вбив двох американських солдатів і одного цивільного перекладача. Президент США Дональд Трамп пообіцяв тоді у відповідь завдати серйозного удару.