Удар у спину від Трампа? Такера Карлсона хочуть судити в США за держзраду
Такер Карлсон заявив, що Міністерство юстиції президента Дональда Трампа може порушити проти нього кримінальну справу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеоролик, який опублікував на Х колишній ведучий Fox News.
У своєму виступі Такер Карлсон заявив, що ЦРУ "готує певний кримінальний акт" проти нього до Міністерства юстиції "на основі ймовірного злочину".
Основні тези ведучого:
- Стеження за перепискою: Карлсон переконаний, що ЦРУ отримало доступ до його приватних текстових повідомлень.
- Причина розслідування: Слідчих нібито зацікавили його розмови з офіційними особами в Ірані, які відбулися ще до початку відкритого військового протистояння.
- Суть обвинувачення: Журналіст припускає, що його хочуть визнати іноземним агентом (відповідно до закону FARA), який діяв в інтересах ворожої США держави.
Мова йде про "Закон про реєстрацію іноземних агентів (FARA)". Він вимагає від осіб, що займаються політичною діяльністю в інтересах іноземних урядів або організацій, відкрито декларувати свою діяльність та джерела фінансування. Порушення цього закону передбачає серйозну кримінальну відповідальність.
За словами Такера, Міністерство юстиції США за ініціативи ЦРУ готує проти нього справу, звинувачуючи в роботі на користь іноземної держави.
Разом з тим, журналіст наголосив, що його робота полягає у спілкуванні з різними людьми для з’ясування подій у світі, і він не має наміру припиняти цю діяльність.
"Моя робота - постійно спілкуватися з усіма та намагатися з’ясувати, що відбувається у світі. Це буквально те, чим я заробляю на життя, і я не збираюся припиняти це робити, та й не повинен, я думаю", - сказав він.
"Я також американець. Я можу розмовляти з будь-ким. У мене немає секретів, які я міг би розголошувати. Тож, з юридичної точки зору, я вважаю цю справу абсурдною, і сумніваюся, що вона взагалі стане справою", – продовжив він.
Нагадаємо, що Такер Карлсон висловлював свою незгоду з війною в Ірані під час трьох зустрічей з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті протягом тижнів, що передували військовій кампанії, яка розпочалася 28 лютого.
До речі, в Україні Такера Карлсона знають як одного з головних трансляторів російської пропаганди на Заході. Саме він у 2024 році став першим журналістом, який надав майданчик Володимиру Путіну для виправдання агресії проти України.