Удар у спину від Трампа? Такера Карлсона хочуть судити в США за держзраду

Такер Карлсон заявив, що Міністерство юстиції президента Дональда Трампа може порушити проти нього кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеоролик, який опублікував на Х к олишній ведучий Fox News.

У своєму виступі Такер Карлсон заявив, що ЦРУ "готує певний кримінальний акт" проти нього до Міністерства юстиції "на основі ймовірного злочину".

Основні тези ведучого:

Стеження за перепискою : Карлсон переконаний, що ЦРУ отримало доступ до його приватних текстових повідомлень.

: Карлсон переконаний, що ЦРУ отримало доступ до його приватних текстових повідомлень. Причина розслідування : Слідчих нібито зацікавили його розмови з офіційними особами в Ірані, які відбулися ще до початку відкритого військового протистояння.

: Слідчих нібито зацікавили його розмови з офіційними особами в Ірані, які відбулися ще до початку відкритого військового протистояння. Суть обвинувачення: Журналіст припускає, що його хочуть визнати іноземним агентом (відповідно до закону FARA), який діяв в інтересах ворожої США держави.

Мова йде про "Закон про реєстрацію іноземних агентів (FARA)". Він вимагає від осіб, що займаються політичною діяльністю в інтересах іноземних урядів або організацій, відкрито декларувати свою діяльність та джерела фінансування. Порушення цього закону передбачає серйозну кримінальну відповідальність.

За словами Такера, Міністерство юстиції США за ініціативи ЦРУ готує проти нього справу, звинувачуючи в роботі на користь іноземної держави.

Разом з тим, журналіст наголосив, що його робота полягає у спілкуванні з різними людьми для з’ясування подій у світі, і він не має наміру припиняти цю діяльність.

"Моя робота - постійно спілкуватися з усіма та намагатися з’ясувати, що відбувається у світі. Це буквально те, чим я заробляю на життя, і я не збираюся припиняти це робити, та й не повинен, я думаю", - сказав він.