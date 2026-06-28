Удар по Слов'янській НПЗ - частина 40-денної операції щодо Росії, - СБУ

За даними спецслужби, удар по підприємству завдали бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ спільно із Силами безпілотних систем, Головним управлінням розвідки Міноборони та іншими складовими Сил оборони.

У СБУ зазначили, що операція проводилася в межах поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань у рамках 40-денної операції впливу на Росію.

Чому цей НПЗ важливий

Слов'янський НПЗ розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані, більш ніж за 300 кілометрів від державного кордону України.

Підприємство є одним із ключових нафтопереробних заводів Краснодарського краю. Воно виробляє бензин, мазут, суднове паливо та інші нафтопродукти, а також експортує продукцію через порти Чорного моря.

Які наслідки атаки

За інформацією СБУ, після удару виникли займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами та установки первинної переробки нафти.

У спецслужбі наголосили, що Україна й надалі системно уражатиме військові та стратегічні об'єкти в глибокому тилу Росії, позбавляючи її ресурсів для продовження війни.

"Росія має усвідомити просту закономірність: що довше вона веде загарбницьку війну проти України, то вищою буде ціна цієї агресії", - підсумували в СБУ.