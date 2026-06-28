Удар по Славянскому НПЗ - часть 40-дневной операции по России, - СБУ

По данным спецслужбы, удар по предприятию нанесли бойцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ совместно с Силами беспилотных систем, Главным управлением разведки Минобороны и другими составляющими Сил обороны.

В СБУ отметили, что операция проводилась в рамках поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским задач в рамках 40-дневной операции влияния на Россию.

Почему этот НПЗ важен

Славянский НПЗ расположен в городе Славянск-на-Кубани, более чем в 300 километрах от государственной границы Украины.

Предприятие является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Краснодарского края. Оно производит бензин, мазут, судно и другие нефтепродукты, а также экспортирует продукцию через порты Черного моря.

Какие последствия атаки

По информации СБУ после удара возникли возгорания в районе резервуарного парка с нефтью, товарного парка с нефтепродуктами и установки первичной переработки нефти.

В спецслужбе подчеркнули, что Украина и дальше будет системно поражать военные и стратегические объекты в глубоком тылу России, лишая ее ресурсов для продолжения войны.

"Россия должна осознать простую закономерность: чем дольше она ведет захватническую войну против Украины, тем выше будет цена этой агрессии", - подытожили в СБУ.