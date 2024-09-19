Удар по складу з ракетами в РФ та успішна оборона ЗСУ у Курській області: новини за 18 вересня

У Тверській області ЗСУ знищили великий склад з "Іскандерами" та "Точками-У", - джерела

Цієї ночі українські дрони, якими керували СБУ, ГУР та ССО, завдали удару по великому складу ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у місті Торопець Тверській області, повідомили джерела РБК-Україна в СБУ.

На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБ та артилерійські боєприпаси.

ЗСУ зупинили просування росіян у Курській області, - комендатура

Збройні сили України призупинили наступ російських військ у Курській області, розповів представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.

За його словами, частина території російського регіону залишається під контролем Сил оборони.

СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського монастиря УПЦ МП у Києві

Правоохоронці прийшли з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві. Слідчі дії здійснюють співробітники СБУ, повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.

На АЗС у Києві застрелили чоловіка. Поліція затримала стрільця

На одній із АЗС у Києві невідомий застрелив чоловіка і втік. Поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві.

Чоловік підходив до свого автомобіля марки Honda Accord, у цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках і зробив постріл.

Рада збільшила витрати на оборону на півтрильйона гривень

Верховна Рада ухвалила загалом зміни до державного бюджету на 2024 рік. Витрати на оборони зростуть на 495 млрд гривень.

Законопроект №11417 підтримали 298 депутатів.

Зеленський: план перемоги України - готовий, найголовніше - рішучість його реалізувати

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність плану перемоги України.

"Все пропрацьовано. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати", - зазначив глава держави.