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СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського монастиря УПЦ МП у Києві

Київ, Середа 18 вересня 2024 10:28
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СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського монастиря УПЦ МП у Києві Фото: СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському монастирі (джерела РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Правоохоронці прийшли з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві. Слідчі дії проводять співробітники СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили джерела РБК-Україна, оперативники Служби безпеки України з самого ранку 18 вересня проводять обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі.

Також у розпрядені РБК-Україна є ексклюзивні кадри з обшуків у монастирі УПЦ МП.

Фото: СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському монастирі (джерела РБК-Україна)

Що відомо про монастир

Введенський чоловічий монастир був створений наприкінці 19 століття - у перших роках 20 століття. Монастир Української православної церкви Московського патріархату знаходиться у Печерському районі Києва (вулиця Князів Острозьких, 42).

Зараз там знаходиться чоловічий монастир. Будинок належить до пам'яток культурної спадщини.

Перевірки УПЦ МП

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні почалися перевірки єпархій УПЦ Московського патріархату. Проти десятків служителів відкрити кримінальні справи про виправдовування війни, колабораційну діяльність та державну зраду.

Найвідомішою стала справа колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, якого підозрюють за декількома статтями.

Також минулого місяця президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні РПЦ та пов'язаних з нею організацій.

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