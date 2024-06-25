Удар по складу боєприпасів у Воронезькій області: ЗМІ показали супутниковий знімок

Українські розвідники сьогодні, 25 червня, вдарили по складу боєприпасів у Воронезькій області. З'явився супутниковий знімок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" у Telegram.
На супутниковому знімку, який оприлюднило видання, можна побачити пожежу на складі боєприпасів у Ольховатці Воронезької області. На фото - щонайменше 2 осередка пожежі.
Журналісти звертають увагу, що це відповідає інформації місцевих жителів, які скаржилися на атаку двох дронів у ніч проти вівторка.
Склад росіяни обладнали на території колишньої ферми.
Варто зауважити, що детонацію в Ольховатському районі підтверджував губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Він зазначав, що там запровадили режим НС.
Нагадаємо, сьогодні, 25 червня, вранці Головне управління розвідки заявило про поразку складу боєприпасів у Воронезькій області та показало відповідне відео.
Загальна площа складу складає 3500 кілометрів. Розвідники зазначали, що внаслідок удару почалася пожежа та детонація.
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