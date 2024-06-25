Удар по складу боеприпасов в Воронежской области: СМИ показали спутниковый снимок

На спутниковом снимке, который обнародовало издание, можно заметить пожар на складе боеприпасов в Ольховатке Воронежской области. На фото - по меньшей мере 2 очага пожара.

Фото: спутниковый снимок последствий удара по Воронежской области (t.me/krymrealii)

Журналисты обращают внимание, что это соответствует информации местных жителей, которые жаловались на атаку двух дронов в ночь на вторник.

Склад россияне оборудовали на территории бывшей фермы.

Стоит заметить, что детонацию в Ольховатском районе подтверждал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отмечал, что там ввели режим ЧС.