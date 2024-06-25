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Удар по складу боеприпасов в Воронежской области: СМИ показали спутниковый снимок

Иллюстративное фото: бойцы ГУР ударили по складу боеприпасов в Воронежской области (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские разведчики сегодня, 25 июня, ударили по складу боеприпасов в Воронежской области. Появился спутниковый снимок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" в Telegram.

На спутниковом снимке, который обнародовало издание, можно заметить пожар на складе боеприпасов в Ольховатке Воронежской области. На фото - по меньшей мере 2 очага пожара. 

Фото: спутниковый снимок последствий удара по Воронежской области (t.me/krymrealii)

Журналисты обращают внимание, что это соответствует информации местных жителей, которые жаловались на атаку двух дронов в ночь на вторник. 

Склад россияне оборудовали на территории бывшей фермы. 

Стоит заметить, что детонацию в Ольховатском районе подтверждал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отмечал, что там ввели режим ЧС. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 25 июня, утром Главное управление разведки заявило о поражении склада боеприпасов в Воронежской области и показало соответствующее видео.

Общая площадь склада составляет 3 500 километров. Разведчики отмечали, что в результате удара начался пожар и детонация.

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