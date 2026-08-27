Удар по складах під Києвом: РФ уразила логістику Comfy, "Фори" та "Будинку іграшок"

Внаслідок нічного обстрілу постраждав склад, який мережа "Фора" запустила лише кілька днів тому - 23 серпня. На момент влучання працівників на об'єкті не було, тож обійшлося без постраждалих.

Це вже третя ворожа атака на логістичні об'єкти "Фори" протягом серпня. Наразі компанія перебудовує маршрути постачання, а всі магазини мережі продовжують працювати у звичайному режимі. Загальну суму збитків поки оцінюють.

Знищений склад "Будинку Іграшок"

Російський удар повністю знищив розподільчий центр мережі "Будинок Іграшок", повідомила Марія Назаренко. На цьому складі зберігалася значна частина товарів для щоденних відправок по всій країні.

Співробітники під час тривоги перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Попри втрату важливого логістичного вузла, фізичні магазини та сайт мережі працюють. Утім, у компанії попереджають про можливі затримки з доставкою вже оформлених онлайн-замовлень.

Атака на об'єкт Comfy

СЕО мережі Comfy Геннадій Вербиленко розповів, що російський дрон цілеспрямовано вдарив по їхньому розподільчому центру на Київщині. Завдяки завчасно підготовленим укриттям персонал не постраждав.

"Comfy продовжує працювати. Команди на зв’язку, усі необхідні процеси запущені, працюємо в посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень", - зазначив він.