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Удар по складам под Киевом: РФ поразила логистику Comfy, "Форы" и "Дома игрушек"

15:40 27.08.2026 Чт
2 мин
Пораженный склад "Форы" запустили только 23 августа
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ликвидация последствий удара в Киевской области (Getty Images)

Ночью российские оккупанты нанесли массированный удар по логистической инфраструктуре Киевщины. В результате атаки повреждены и уничтожены распределительные центры торговых сетей "Фора", "Дом Игрушек" и Comfy.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine и заявление CEO "Дома Игрушек" Марии Назаренко.

В результате ночных обстрелов пострадал склад, который сеть "Фора" запустила всего несколько дней назад - 23 августа. На момент попадания работников на объекте не было, так что обошлось без пострадавших.

Это уже третья вражеская атака на логистические объекты "Форы" в течение августа. В настоящее время компания перестраивает маршруты поставок, а все магазины сети продолжают работать в обычном режиме. Общую сумму ущерба пока оценивают.

Уничтоженный склад "Дома Игрушек"

Российский удар полностью уничтожил распределительный центр сети "Дом Игрушек", сообщила Мария Назаренко. На этом складе хранилась значительная часть товаров для ежедневных отправок по всей стране.

Сотрудники во время тревоги находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. Несмотря на потерю важного логистического узла, физические магазины и сайт сети работают. Впрочем, в компании предупреждают о возможных задержках с доставкой уже оформленных онлайн-заказов.

Атака на объект Comfy

СЕО сети Comfy Геннадий Вербиленко рассказал, что российский дрон целенаправленно ударил по их распределительному центру в Киевской области. Благодаря заранее подготовленным укрытиям персонал не пострадал.

"Comfy продолжает работать. Команды на связи, все необходимые процессы запущены, работаем в усиленном режиме, чтобы обеспечить работу магазинов, онлайн-каналов и выполнения заказов", - отметил он.

Напомним, в ночь на сегодня Россия атаковала Киев и область. Обломки упали в Подольском и Шевченковском районах столицы, под ударом оказались складские помещения на Киевщине.

Кроме того, в сети сообщали о вероятном прямом попадании дрона в район стадиона "Динамо". Жители столицы также публиковали кадры дыма, который поднимался над спорткомплексом.

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