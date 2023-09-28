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Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: ЗМІ показали нове фото

Севастополь, Четвер 28 вересня 2023 20:50
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Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: ЗМІ показали нове фото Фото: ЗМІ показали нове фото наслідків удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Будівля штабу російського Чорноморського флоту в Севастополі зазнала значних пошкоджень внаслідок удару українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство. Новости" у Telegram.

Видання оприлюднило фото штабу, яке було зроблено зблизька. На ньому можна побачити масштаб руйнувань.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: ЗМІ показали нове фотоФото: наслідки удару по штабу ЧФ РФ (t.me/agentstvonews)

"На знімку видно, що у будівлі зруйновано перекриття і всередині панує хаос", - уточнюють журналісти.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові атакували штаб Чорноморського флоту росіян у Севастополі. Після удару почалася сильна пожежа.

За інформацією Сил спеціальних операцій, внаслідок атаки загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Віктор Соколов. Ще 105 людей отримали поранення.

При цьому дані про командувача все ще уточнюють, оскільки росіяни оприлюднили відео його участі у засіданні колегії Міноборони РФ.

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