Удар по штабу Чорноморського флоту: ліквідовано командира російського катера

Серед ліквідованих окупатів через удар по штабу Чорноморського флоту в Криму 22 вересня значиться і командир російського катера "Серна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Readovka.
Як уточнюють у Telegram-каналі, ліквідований окупант – старший мічман Денис Нікітін.
Нікітін командував десантним катером проекту 11770 "Серна". У Росії його посмертно нагородили орденом Мужності.
Російські пропагандисти запевняють, що Нікітін нібито "загинув, рятуючи свій корабель".
22 вересня було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті 34 російські офіцери загинули, 105 поранених. Серед загиблих називався і командувач Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Віктор Соколов. Але за кілька днів після удару Міноборони РФ показало нібито "живого" Соколова. Нині інформація про його долю після удару уточнюється.
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