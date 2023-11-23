Удар по штабу Черноморского флота: ликвидирован командир российского катера

Среди ликвидированных оккупатов из-за удара по штабу Черноморского флота в Крыму 22 сентября, числится и командир российского катера "Серна".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Как уточняют в Telegram-канале, ликвидированный оккупант - старший мичман Денис Никитин.
Никитин командовал десантным катером проекта 11770 "Серна". В России его посмертно наградили орденом Мужества.
Российские пропагандисты уверяют, что Никитин якобы "погиб, спасая свой корабль".
22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате 34 российских офицера погибли, 105 раненых. Среди погибших назывался и командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов. Но через несколько дней после удара Минобороны РФ показало якобы "живого" Соколова. Сейчас информация о его судьбе после удара уточняется.
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