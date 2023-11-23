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Удар по штабу Черноморского флота: ликвидирован командир российского катера

Фото: ликвидирован командир российского катера из-за удара по штабу ЧФ РФ 22 сентября (t me nexta live)
Автор: Наталия Гурковская

Среди ликвидированных оккупатов из-за удара по штабу Черноморского флота в Крыму 22 сентября, числится и командир российского катера "Серна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Readovka.

Как уточняют в Telegram-канале, ликвидированный оккупант - старший мичман Денис Никитин. 

Никитин командовал десантным катером проекта 11770 "Серна". В России его посмертно наградили орденом Мужества.

Российские пропагандисты уверяют, что Никитин якобы "погиб, спасая свой корабль".

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате 34 российских офицера погибли, 105 раненых. Среди погибших назывался и командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов. Но через несколько дней после удара Минобороны РФ показало якобы "живого" Соколова. Сейчас информация о его судьбе после удара уточняется.

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