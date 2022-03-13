Удар по школе под Николаевом. Количество жертв возросло

В воскресенье, 13 марта, оккупанты нанесли авиационный удар по зданию школы в Зеленом Гае. После атаки учебное заведение потерпело разрушения и загорелось. По предварительным данным, 2 человека погибли, еще двое получили травмы.

К вечеру стало известно, что в результате разрушения школы погибли четыре человека и еще трое получили ранения.

Пожар на данный момент уже ликвидирован.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!