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Удар по школе под Николаевом. Количество жертв возросло

Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты нанесли сегодня авиационный удар по школе в селе Зеленый Гай, которое находится возле Николаева. Ранее сообщалось о двух погибших, к вечеру количество жертв возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина на МВС Украины.

В воскресенье, 13 марта, оккупанты нанесли авиационный удар по зданию школы в Зеленом Гае. После атаки учебное заведение потерпело разрушения и загорелось. По предварительным данным, 2 человека погибли, еще двое получили травмы.

К вечеру стало известно, что в результате разрушения школы погибли четыре человека и еще трое получили ранения.

Пожар на данный момент уже ликвидирован.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в результате российской атаки на Николаев погибли 9 человек.

А также мы рассказывали о том, что в Скадовск заехала колонна оккупантов и разместилась в одном из детских лагерей.

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Николаев