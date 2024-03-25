Удар "Шахедів" по Одесі: зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури

Удари росіян по Одесі та області

Російські війська відновили масовані атаки за допомогою дронів-камікадзе та ракет по Одесі та області. Так, у ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет. Під ударом ворога була енергетика.

Зазначається, що в Одесі рятувальники задіяли для ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок удару РФ 22 березня, спеціальної роботи - Magurus Wolf R1.

Крім того, вчора, 24 березня, в Одесі після російського обстрілу знову ввели графіки аварійних відключень електроенергії. За словами представників ДТЕК, через збільшення електроспоживання у вечірній піковий годинник за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

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