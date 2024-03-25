Удар "Шахедов" по Одессе: зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры

Удары россиян по Одессе и области

Российские войска возобновили массированные атаки с помощью дронов-камикадзе и ракет по Одессе и области. Так, в ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет. Под ударом неприятеля была энергетика.

Отмечается, что в Одессе спасатели задействовали для ликвидации пожара, возникшего в результате удара РФ 22 марта, специального работа - Magurus Wolf R1.

Кроме того, вчера, 24 марта, в Одессе после российских обстрелов снова ввели графики аварийных отключений электроэнергии. По словам представителей ДТЭК, из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений.

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