Удар "Шахеда" по житловому сектору Сум: МВС показало наслідки обстрілу

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські окупанти регулярно вдаються до обстрілів української території, що створює серйозну загрозу для цивільних. Для атак ворог застосовує артилерію, безпілотники, ракети різних типів й керовані авіаційні бомби (КАБи). У ніч на 21 січня терористи запустили чотири балістичні ракети "Іскандер-М" й 131 дрон. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 72 безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram