Удар "Шахеда" по житловому сектору Сум: МВС показало наслідки обстрілу

Вчора ввечері, 21 січня, росіяни вдарили безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу Shahed по житловому сектору Сум. Внаслідок цього були пошкоджені більше десятка приватних житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Внаслідок атаки троє людей отримали легкі травми й гостру реакцію на стрес . Їм надали медичну допомогу, без госпіталізації.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські окупанти регулярно вдаються до обстрілів української території, що створює серйозну загрозу для цивільних. Для атак ворог застосовує артилерію, безпілотники, ракети різних типів й керовані авіаційні бомби (КАБи). У ніч на 21 січня терористи запустили чотири балістичні ракети "Іскандер-М" й 131 дрон. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 72 безпілотники.

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