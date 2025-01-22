Удар "Шахеда" по жилому сектору Сум: МВД показало последствия обстрела
Вчера вечером, 21 января, россияне ударили беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) типа Shahed по жилому сектору Сум. Вследствие этого были повреждены более десятка частных жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД).
В результате атаки три человека получили легкие травмы и острую реакцию на стресс. Им оказали медицинскую помощь, без госпитализации.
Фото: МВД показало последствия обстрела Сум (t.me/mvs_ukraine)
"Частично разрушен верхний этаж двухэтажного частного жилого дома, возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и обследовали территорию", - пишет МВД и добавляет, что предварительно зафиксировано повреждение 13 частных жилых домов.
Обстрелы Украины
С начала полномасштабной войны российские оккупанты регулярно прибегают к обстрелам украинской территории, что создает серьезную угрозу для гражданских. Для атак враг применяет артиллерию, беспилотники, ракеты различных типов и управляемые авиационные бомбы (УАБы). В ночь на 21 января террористы запустили четыре баллистические ракеты "Искандер-М" и 131 дрон. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 72 беспилотника.
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