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Атака на Севастополь: у ГУР відповіли, чи зможуть росіяни відновити корабель та підводний човен

Середа 13 вересня 2023 18:53
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Атака на Севастополь: у ГУР відповіли, чи зможуть росіяни відновити корабель та підводний човен Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти, ймовірно, не зможуть відремонтувати підводний човен і корабель, які були пошкоджені під час сьогоднішнього нічного удару по бухті Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це значні ураження. Можна зараз говорити, що, з великою ймовірністю, відновленню (підводний човен та корабель - ред.) не підлягають", - зазначив Юсов.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, вночі по бухті тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару.

Пізніше з'явилася інформація про те, що внаслідок атаки пошкоджено російський десантний корабель, підводний човен, а також судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе.

Цю інформацію підтвердили РБК-Україна у Головному управлінні розвідки.

При цьому видання Sky News уточнювало, що для удару українські військові використали далекобійні ракети Storm Shadow.

Більш детально про успішну нічну атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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