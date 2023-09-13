Атака на Севастополь: в ГУР ответили, смогут ли россияне восстановить корабль и подлодку
Российские оккупанты, вероятно, не смогут отремонтировать подлодку и корабль, которые были повреждены во время сегодняшнего ночного удара по бухте Севастополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Это значительные поражения. Можно сейчас говорить, что, с большой вероятностью, восстановлению (подлодка и корабль - ред.) не подлежат", - отметил Юсов.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 13 сентября, ночью по бухте временно оккупированного Севастополя был нанесен ракетный удар.
Позже появилась информация о том, что в результате атаки повреждены российский десантный корабль, подлодка, а также судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе.
Эту информацию подтвердили РБК-Украина в Главном управлении разведки.
При этом издание Sky News уточняло, что для удара украинские военные использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Более детально об успешной ночной атаке можете узнать в материале РБК-Украина.
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