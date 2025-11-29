UA

Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Удар у серце громади: росіяни КАБом зруйнували великий ліцей на Дніпропетровщині

Фото: Межівський ліцей №1 після російського обстрілу (t.me/humpolitic)
Автор: РБК-Україна

У ніч на 29 листопада російська армія завдала авіаційного удару по Межівському ліцею №1 - школа перетворилась на руїни.

Про це повідомиляє департамент РБК-Україна з посиланням на допис департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради в Telegram.

Російські війська вдарили керованою авіабомбою по головній школі Межівської громади, де щодня навчалися близько 450 дітей. Будівля майже повністю зруйнована: класи та коридори, які були центром дитячого життя, перетворилися на уламки.

Фото: Межівський ліцей №1 після російського обстрілу (ГумДеп Дніпро)

"Це удар не лише по інфраструктурі, а й по майбутньому громади - знищені місця, де формувалися мрії та ростилося наступне покоління. Росія знову свідомо б'є по мирних просторах, які мають бути безпечними для дітей", - йдеться в повідоменні. 

Фото: Межівський ліцей №1 після російського обстрілу (ГумДеп Дніпро)

Межівська громада не вперше переживає наслідки таких атак. Від початку вторгнення освітня мережа регіону зазнала значних втрат: частина шкіл працює дистанційно, частина - пошкоджена. Ліцей №1 був найбільш обладнаним та ключовим освітнім закладом.

Удар по ньому - ще один приклад системного нищення українських навчальних закладів, яких по всій країні вже зруйновано або пошкоджено тисячі.

Російська Федераціяобстріл ДніпраШкола