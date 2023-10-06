Удар по селу Гроза: наслідки російського терору показали з повітря

Наслідки цинічного удару росіян по селу Гроза у Харківській області показали на відео. Його зняли з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області у Telegram.

Відео було зняте з квадрокоптера. На кадрах зафіксовані наслідки ракетного удару російських окупантів по магазину у селі Гроза. Внаслідок атаки загинуло 15% жителів населеного пункту.

Що відомо про обстріл

Вдень 5 жовтня російські війська ракетою "Іскандер" ударили по селу Гроза у Харківській області. Росіяни влучили у кафе та магазин, де у той момент відбувалися поминки за загиблим військовим.

За останніми даними, внаслідок цинічної атаки загинула 51 людина. Серед жертв 8-річний хлопчик. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення.