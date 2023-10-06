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Удар по селу Гроза: наслідки російського терору показали з повітря

Гроза, П'ятниця 06 жовтня 2023 08:26
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Удар по селу Гроза: наслідки російського терору показали з повітря Фото: наслідки обстрілу села Гроза показали на відео (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Наслідки цинічного удару росіян по селу Гроза у Харківській області показали на відео. Його зняли з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області у Telegram.

Відео було зняте з квадрокоптера. На кадрах зафіксовані наслідки ракетного удару російських окупантів по магазину у селі Гроза. Внаслідок атаки загинуло 15% жителів населеного пункту.

Що відомо про обстріл

Вдень 5 жовтня російські війська ракетою "Іскандер" ударили по селу Гроза у Харківській області. Росіяни влучили у кафе та магазин, де у той момент відбувалися поминки за загиблим військовим.

За останніми даними, внаслідок цинічної атаки загинула 51 людина. Серед жертв 8-річний хлопчик. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення.

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