Удар по селу Гроза: последствия российского террора показали с воздуха

Последствия циничного удара россиян по селу Гроза в Харьковской области показали на видео. Его сняли с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области в Telegram.

Видео было снято с квадрокоптера. На кадрах зафиксированы последствия ракетного удара российских оккупантов по магазину в селе Гроза. В результате атаки погибли 15% жителей населенного пункта.

Что известно об обстреле

Днем 5 октября российские войска ракетой "Искандер" ударили по селу Гроза в Харьковской области. Россияне попали в кафе и магазин, где в тот момент проходили поминки за погибшим военным.

По последним данным, в результате циничной атаки погиб 51 человек. Среди жертв - 8-летний мальчик. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Вчерашний удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.