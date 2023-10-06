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Удар по селу Гроза: последствия российского террора показали с воздуха

Гроза, Пятница 06 октября 2023 08:26
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Удар по селу Гроза: последствия российского террора показали с воздуха Фото: последствия обстрела села Гроза показали на видео (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Последствия циничного удара россиян по селу Гроза в Харьковской области показали на видео. Его сняли с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области в Telegram.

Видео было снято с квадрокоптера. На кадрах зафиксированы последствия ракетного удара российских оккупантов по магазину в селе Гроза. В результате атаки погибли 15% жителей населенного пункта.

Что известно об обстреле

Днем 5 октября российские войска ракетой "Искандер" ударили по селу Гроза в Харьковской области. Россияне попали в кафе и магазин, где в тот момент проходили поминки за погибшим военным.

По последним данным, в результате циничной атаки погиб 51 человек. Среди жертв - 8-летний мальчик. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Вчерашний удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.

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