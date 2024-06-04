Удар по С-300/400 у Бєлгородській області: ЗМІ показали супутниковий знімок

Удар С-300/400

Нагадаємо, ще вчора, 3 червня, ЗМІ з посиланням на Telegram-канали писали про те, що українські захисники вдарили по ЗРК росіян у Бєлгородській області.

У мережі опублікували фото та відео наслідків, на яких можна побачити пошкоджений С-300/400.

Згодом фото пошкодженого ЗРК показала в Telegram і віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона натякнула на використання західної зброї для атаки. Але через деякий час чиовниця видалила пост.

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