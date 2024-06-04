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Удар по С-300/400 у Бєлгородській області: ЗМІ показали супутниковий знімок

Фото: ЗСУ вдарили по С-300/400 у Бєлгородській області (t.me/vereshchuk_iryna)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники ударом пошкодили російський зенітний ракетний комплекс С-300/400 у Бєлгородській області. З'явився супутниковий знімок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" в Telegram.

У виданні показали супутниковий знімок пошкодженого С-300/400, по якому на вихідних, 1-2 червня, вдарили українські захисники.

Фото: супутниковий знімок наслідків удару по С-300/400 росіян (t.me/radiosvoboda)

На знімку можна помітити згорілі пускові установки ЗРК та пошкоджений командний пункт.

У "Радіо Свобода" зазначають, що це був один із перших ударів по російській території за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Удар С-300/400

Нагадаємо, ще вчора, 3 червня, ЗМІ з посиланням на Telegram-канали писали про те, що українські захисники вдарили по ЗРК росіян у Бєлгородській області.

У мережі опублікували фото та відео наслідків, на яких можна побачити пошкоджений С-300/400.

Згодом фото пошкодженого ЗРК показала в Telegram і віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона натякнула на використання західної зброї для атаки. Але через деякий час чиовниця видалила пост.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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