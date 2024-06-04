RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по С-300/400 в Белгородской области: СМИ показали спутниковый снимок

Фото: ВСУ ударили по С-300/400 в Белгородской области (t.me/vereshchuk_iryna)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники ударом повредили российский зенитный ракетный комплекс С-300/400 в Белгородской области. Появился спутниковый снимок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

В издании показали спутниковый снимок поврежденного С-300/400, по которому на выходных, 1-2 июня, ударили украинские защитники. 

Фото: спутниковый снимок последствий удара по С-300/400 россиян (t.me/radiosvoboda)

На снимке можно заметить сгоревшие пусковые установки ЗРК и поврежденный командный пункт. 

В "Радио Свобода" отмечают, что это был один из первых ударов по российской территории при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. 

Удар по С-300/400

Напомним, еще вчера, 3 июня, СМИ со ссылкой на Telegram-каналы писали о том, что украинские защитники ударили по ЗРК россиян в Белгородской области.

В сети опубликовали фото и видео последствий, на которых можно заметить поврежденный С-300/400.

Затем фото поврежденного ЗРК показала в Telegram и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она намекнула на использование западного оружия для атаки. Но спустя некоторое время чиновница удалила пост.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗРКБелгородская областьРСЗОВойна в УкраинеРакетный удар