Удар по С-300/400 в Белгородской области: СМИ показали спутниковый снимок

Удар по С-300/400

Напомним, еще вчера, 3 июня, СМИ со ссылкой на Telegram-каналы писали о том, что украинские защитники ударили по ЗРК россиян в Белгородской области.

В сети опубликовали фото и видео последствий, на которых можно заметить поврежденный С-300/400.

Затем фото поврежденного ЗРК показала в Telegram и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она намекнула на использование западного оружия для атаки. Но спустя некоторое время чиновница удалила пост.

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