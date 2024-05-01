Удар по Рязанському НПЗ розкриває справжні проблеми російської ППО: що кажуть аналітики

Як стверджують аналітики, пряма відстань до Рязанського НПЗ від кордону України становить понад 450 км.

"Але попри дальність та можливість завдання методичних ударів, головним маркером реальної ситуації є й те, що у Рязані знаходиться авіабаза "Дягилево", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даній авіабазі знаходиться Центр бойового використання та перенавчання особового складу, 203-й полк авіазаправників, а також базувались Ту-22М3.

"Але після того, як у вересні 2023 року деякі з цих дальніх бомбардувальників на цій авіабазі були уражені конвертованим Ту-141 "Стриж", РФ, скоріш за все, їх звідти вивела", - зауважують аналітики.

Крім того, відомо, що також цей аеродром використовується 360-м авіаремонтним заводом, що спеціалізується на Ту-22М3, Ту-95МС та Ил-76 та машинах на його базі.

"Тобто сам нафтопереробний завод, а також інші об'єкти у Рязані є стратегічними для РФ. Але попри методичні удари України у РФ не змогли реалізувати надійну протиповітряну оборону", - підкреслюють у повідомленні.