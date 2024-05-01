Удар по Рязанскому НПЗ раскрывает настоящие проблемы российской ПВО: что говорят аналитики

Как утверждают аналитики, прямое расстояние до Рязанского НПЗ от границы Украины составляет более 450 км.

"Но, несмотря на дальность и возможность нанесения методических ударов, главным маркером реальной ситуации является и то, что в Рязани находится авиабаза "Дягилево", - говорится в сообщении.

На данной авиабазе находится Центр боевого использования и переобучения личного состава, 203-й полк авиазаправщиков, а также базировались Ту-22М3.

"Но после того, как в сентябре 2023 года некоторые из этих дальних бомбардировщиков на этой авиабазе были поражены конвертируемым Ту-141 "Стриж", РФ, скорее всего, их оттуда вывела", - отмечают аналитики.

Кроме того, известно, что этот аэродром используется 360-м авиаремонтным заводом, специализирующимся на Ту-22М3, Ту-95МС и Ил-76 и машинах на его базе.

"То есть сам нефтеперерабатывающий завод, а также другие объекты в Рязани являются стратегическими для РФ. Но , несмотря на методические удары Украины, в РФ не смогли реализовать надежную противовоздушную оборону", - подчеркивают в сообщении.