Удар по Рязанскому НПЗ раскрывает настоящие проблемы российской ПВО: что говорят аналитики

Удары по Рязанскому НПЗ показывают неспособность России обеспечить регион необходимым количеством средств противовоздушной обороны. В частности, об этом свидетельствует и прошлогоднее поражение авиабазы "Дягилево".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
Как утверждают аналитики, прямое расстояние до Рязанского НПЗ от границы Украины составляет более 450 км.
"Но, несмотря на дальность и возможность нанесения методических ударов, главным маркером реальной ситуации является и то, что в Рязани находится авиабаза "Дягилево", - говорится в сообщении.
На данной авиабазе находится Центр боевого использования и переобучения личного состава, 203-й полк авиазаправщиков, а также базировались Ту-22М3.
"Но после того, как в сентябре 2023 года некоторые из этих дальних бомбардировщиков на этой авиабазе были поражены конвертируемым Ту-141 "Стриж", РФ, скорее всего, их оттуда вывела", - отмечают аналитики.
Кроме того, известно, что этот аэродром используется 360-м авиаремонтным заводом, специализирующимся на Ту-22М3, Ту-95МС и Ил-76 и машинах на его базе.
"То есть сам нефтеперерабатывающий завод, а также другие объекты в Рязани являются стратегическими для РФ. Но , несмотря на методические удары Украины, в РФ не смогли реализовать надежную противовоздушную оборону", - подчеркивают в сообщении.
Напомним, после операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
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