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Удар по російському аеродрому Міллерово: наслідки атаки показали на знімках з супутника

Фото: пожежа на аеродромі Міллерово у Росії (кадр з відео t.me/Crimeanwind)
Автор: Володимир Костирін

На військовому аеродромі Міллерово у Ростовській області (РФ) внаслідок вчорашнього удару безпілотників та пожеж були пошкоджені об'єкти на щонайменше трьох локаціях. Це фіксують знімки летовища з супутника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Йдеться про пошкоджені будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад паливо мастильних матеріалів (ПММ), що розташовані на аеродромі Міллерово.

Такі ураження з'явилися після атаки із застосуванням дронів на летовище у ніч проти 20 липня.

Супутниковий знімок, що був зроблений після удару, демонструє 3 осередки пожежі. Згідно з даними сервісу Wikimapia, це:

  • перший - на місці ангара технічно-експлуатаційної частини,
  • другий - на відкритій місцевості,
  • третій - на місці, де знаходився один зі складів ПММ.

Також зазначається, що на фото з космосу не видно якісь пошкодження російських літаків після удару дронів по летовищу.

Удар по аеродрому Міллерово 20 липня

Нагадаємо, вчора вночі губернатор Ростовської області заявляв про "масовану" повітряну атаку в регіоні із застосуванням безпілотників. За словами російського чиновника, загалом нібито були "знищені та перехоплені" засобами ППО 26 БПЛА.

Пізніше вранці у неділю стало відомо, що у Ростовській області сильні вибухи лунали в районі військового аеродрому "Міллерово". Крім того, сталися пожежі внаслідок атаки безпілотників у регіоні, і під удар потрапила також нафтобаза.

Так, моніторингова група "Кримський вітер" писала про "прильоти" по військовому летовищу. В мережі також з'явилися кадри про пожежу.

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Ростовская областьАтака дронів