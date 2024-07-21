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Удар по российскому аэродрому Миллерово: последствия атаки показали на снимках со спутника

Фото: пожар на аэродроме Миллерово в России (кадр с видео t.me/Crimeanwind)
Автор: Владимир Костырин

На военном аэродроме Миллерово в Ростовской области (РФ) в результате вчерашнего удара беспилотников и пожаров были повреждены объекты на как минимум трех локациях. Это фиксируют снимки аэродрома со спутника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Речь идет о поврежденных зданиях техническо-эксплуатационной части и склада горюче-смазочных материалов (ГСМ), расположенных на аэродроме Миллерово.

Такие поражения появились после атаки с применением дронов на аэродром в ночь на 20 июля.

Спутниковый снимок, сделанный после удара, демонстрирует 3 очага пожара. Согласно данным сервиса Wikimapia, это:

  • первый - на месте ангара техническо-эксплуатационной части,
  • второй - на открытой местности,
  • третий - на месте, где находился один из складов ГСМ.

Также отмечается, что на фото из космоса не видно каких-либо повреждений российских самолетов после удара дронов по аэродрому.

Удар по аэродрому Миллерово 20 июля

Напомним, вчера ночью губернатор Ростовской области заявлял о "массированной" воздушной атаке в регионе с применением беспилотников. По словам российского чиновника, в общем, якобы, были "уничтожены и перехвачены" средствами ПВО 26 БПЛА.

Позже утром в воскресенье стало известно, что в Ростовской области сильные взрывы раздавались в районе военного аэродрома "Миллерово". Кроме того, произошли пожары в результате атаки беспилотников в регионе, и под удар попала также нефтебаза.

Так, мониторинговая группа "Крымский ветер" писала о "прилетах" по военному аэродрому. В сети также появились кадры пожара.

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Ростовская областьАтака дронов