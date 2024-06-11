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Удар по російській баржі в Азовському морі: у ВМС не виключать friendly fire

Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com.Taclbery)
Автор: Олександр Білоус

Удар по російській баржі та буксиру в Азовському морю міг бути нанесений військами РФ. Це не перший випадок friendly fire ("дружнього вогню").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Зараз з позиції ВМС можу такий девіз сказати: "Це не ми". Наразі нам не відомо про застосування з нашого боку. Нічого такого не відбувалося. Тому прокоментувати це я не можу. В мене наразі немає  подібної інформації", - сказав він.

Як зазначив Плетенчук, можливо, росіяни намагалися випробувати свої морські дрони, "якими вони хизуються, що вони в них є і вони обов'язково їх будуть застосовувати".

"Знаєте, у них взагалі friendly fire - це нормальна практика. Минулого разу так само Північний флот проводив навчання і вони ракетою знищили риболовний траулер. І це у них цілком прийнятно в принципі. Тому я допускаю можливість, що це був подібний інцидент", - додав Плетенчук.

 

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що 8 червня буксир "Інженер Смирнов" та баржа "Секція-179" були атаковані в акваторії Азовського моря українськими безпілотниками. Це перший удар дронів в акваторії Азовського моря з початку повномасштабної війни. Водночас Україна офіційно інформацію про удар не підтверджувала.

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