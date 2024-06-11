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Удар по российской барже в Азовском море: в ВМС не исключат friendly fire

Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com.Taclbery)
Автор: Александр Белоус

Удар по русской барже и буксиру в Азовском море мог быть нанесен войсками РФ. Это не первый случай friendly fire ("дружеского огня").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Сейчас с позиции ВМС могу такой девиз сказать: "Это не мы". Пока нам неизвестно о применении с нашей стороны. Ничего такого не происходило. Поэтому прокомментировать это я не могу. У меня пока нет подобной информации", - сказал он.

Как отметил Плетенчук, возможно, россияне пытались испытать свои морские дроны, "которыми они кичатся, что они у них есть и они обязательно их будут применять".

"Знаете, у них вообще friendly fire - это нормальная практика. В прошлый раз так же Северный флот проводил обучение и они ракетой уничтожили рыболовный траулер. И это у них вполне приемлемо в принципе. Поэтому я допускаю возможность, что это был подобный инцидент", - добавил Плетенчук.

 

Напомним, российские СМИ сообщили, что 8 июня буксир "Инженер Смирнов" и баржа "Секция-179" были атакованы в акватории Азовского моря украинскими беспилотниками. Это первый удар дронов в акватории Азовского моря с начала полномасштабной войны. В то же время, Украина официально информацию об ударе не подтверждала.

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